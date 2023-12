Avic Jonhon Optronic Aktie: Ruhe bewahren!

Avic Jonhon Optronic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,34 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 18,73 Prozent, was bedeutet, dass Avic Jonhon Optronic im Branchenvergleich um -30,07 Prozent unterperformte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 13,24 Prozent, und Avic Jonhon Optronic erzielte eine Unterperformance von 24,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avic Jonhon Optronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,94 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (38,3 CNH) weicht somit um -8,68 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (39,08 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Avic Jonhon Optronic-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Avic Jonhon Optronic derzeit eine Dividendenrendite von 1,07% auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 1,02% liegt. Die Differenz von lediglich 0,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für Avic Jonhon Optronic liegt derzeit bei 29,22, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Avic Jonhon Optronic-Aktie daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Diese Daten liefern einen umfassenden Überblick über die Performance und technische Bewertung der Avic Jonhon Optronic-Aktie in verschiedenen Bereichen und zeigen sowohl Stärken als auch Schwächen auf.