Avic Jonhon Optronic Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Avic Jonhon Optronic zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Informationstechnologiebranche eine Rendite von -11,34 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,91 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Avic Jonhon Optronic mit 30,25 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avic Jonhon Optronic mit einem Wert von 23,9 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Avic Jonhon Optronic eine Dividendenrendite von 1,07 % aus, was 0,05 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral".

Das Stimmungsbild bei Avic Jonhon Optronic hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. In Bezug auf die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Avic Jonhon Optronic daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.