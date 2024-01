Avic Jonhon Optronic Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch finanzielle Kennzahlen bestimmt, sondern auch durch die Kommunikation im Internet. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Avic Jonhon Optronic. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer negativen Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Avic Jonhon Optronic mit 1,07 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,03 %. Daher kann die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" betrachtet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit eher negativ ist. Der aktuelle Kurs liegt um -6,88 Prozent unter dem GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 39,08 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die positiven Themen rund um den Wert bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Avic Jonhon Optronic.