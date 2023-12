Avic Jonhon Optronic Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung der Anleger keine bedeutende Veränderung im vergangenen Monat erfahren hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avic Jonhon Optronic-Aktie derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal gewertet wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft erscheint. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung ein gutes Urteil.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass die Avic Jonhon Optronic-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -11,34 Prozent erzielt hat. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Informationstechnologie-Sektor wird die Aktie als schlecht bewertet, da sie hinter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Avic Jonhon Optronic-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei sowohl positive als auch negative Signale zu beobachten sind.