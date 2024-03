Avic Heavy Machinery Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Avic Heavy Machinery hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf dem Kurs von 16,36 CNH, der sich um +3,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese Bewertung basiert auf einer kurzfristigen Analyse. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -25,4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,56 Prozent erzielt, was 40,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -19,06 Prozent, und die Avic Heavy Machinery liegt aktuell 39,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Avic Heavy Machinery festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses Sentiments und Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avic Heavy Machinery liegt bei 52,1, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" auf technischer Basis.