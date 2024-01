Avic Heavy Machinery Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Avic Heavy Machinery-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 23,97 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 16,32 CNH liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -31,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 20,48 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 75,84 bestätigt diese Überkauft-Situation und führt zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Avic Heavy Machinery-Aktie eine Unterperformance von -41,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 1,68 Prozent gestiegen sind, liegt die Unterperformance bei -43,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,56 Prozent erzielte, lag die Avic Heavy Machinery-Aktie um 43,49 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt weist die technische Analyse der Avic Heavy Machinery-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs und des Sentiments in den sozialen Medien auf ein "Schlecht"-Rating hin.