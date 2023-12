Avic Heavy Machinery Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten Wochen wurde bei Avic Heavy Machinery eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dieses negative Stimmungsbild basiert auf der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen erkennen lassen. Allerdings wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Avic Heavy Machinery daher eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Avic Heavy Machinery bei 24,74 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,61 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50 in Höhe von -20,74 Prozent bzw. -8,11 Prozent.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Avic Heavy Machinery-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Avic Heavy Machinery mehr als 32 Prozent bzw. 31,25 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Avic Heavy Machinery-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine schlechte Gesamtbewertung.