Avic Heavy Machinery Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Avic Heavy Machinery Aktie. Dies ergibt sich aus statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen, die einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen gezeigt haben. Diese negative Stimmung spiegelt sich auch in der Performance der Aktie wider, die in den vergangenen 12 Monaten um 41,93 Prozent gesunken ist. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 1,68 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von 43,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,56 Prozent erzielte, liegt die Avic Heavy Machinery Aktie um 43,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, da der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Avic Heavy Machinery-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Jedoch gab es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Avic Heavy Machinery. Dies führte zu einer positiven Bewertung des Sentiments und Buzz auf dieser Stufe. Trotzdem bleibt die Gesamteinschätzung aufgrund der vorherigen Bewertungen weiterhin negativ.