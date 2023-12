Avic Heavy Machinery Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Sachem Capital":

Der Aktienkurs von Avic Heavy Machinery hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,31 Prozent verzeichnet, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit -32,21 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avic Heavy Machinery-Aktie zeigt einen Wert von 59 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis (72,11) ergibt sich jedoch eine Überkaufung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 18,68 CNH eine Entfernung von -23,16 Prozent vom GD200 (24,31 CNH), was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 beträgt 20,81 CNH, was einen Abstand von -10,24 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine uneinheitliche Bewertung der Avic Heavy Machinery-Aktie, die durch verschiedene Faktoren zu unterschiedlichen Einschätzungen führt.