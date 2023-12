Avic Heavy Machinery Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Avic Heavy Machinery-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 24,74 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 19,61 CNH, was einem Unterschied von -20,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,34 CNH zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-8,11 Prozent Abweichung), dass die Aktie kurzfristig betrachtet ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Avic Heavy Machinery hauptsächlich positiv diskutiert. An acht Tagen überwog das positive Feedback, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale ergeben haben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 87,22 eine überkaufte Situation, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Avic Heavy Machinery-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,31 Prozent, was einer Underperformance von -31,22 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 31,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.