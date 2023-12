Avic Capital wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Avic Industry-finance-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des aktuellen Kurses mit dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,82 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,19 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Kurs von 3,37 CNH eine Abweichung von -5,34 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Avic Industry-finance-Aktie also basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich für die Avic Industry-finance-Aktie ein neutraler Wert. Der RSI7 beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,71 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses werden neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Avic Industry-finance-Aktie, weshalb diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine überwiegend positive Bewertung, sodass die Stimmung bezüglich der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Avic Industry-finance-Aktie um mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche zeigt die Aktie eine deutlich schlechtere Entwicklung. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt die technische Analyse sowie die Betrachtung von Stimmung und Branchenvergleich darauf schließen, dass die Avic Industry-finance-Aktie derzeit keine empfehlenswerte Investition darstellt.