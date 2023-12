Avic Capital Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Avic Industry-finance ergibt die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 71,08 eine Überkaufung an. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein positives Bild von Avic Industry-finance. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild, mit neun Handelssignalen, die eine "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens anzeigen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,77 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 3,08 CNH liegt und somit einen Abstand von -18,3 Prozent aufweist, erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal, das ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Avic Industry-finance im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,66 Prozent erzielt, was 12,62 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" zeigt sich eine Unterperformance von 15,31 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.