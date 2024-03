Avic Capital Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Avic Industry-finance verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,53 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -5,18 Prozent, was einer Underperformance von -18,34 Prozent für Avic Industry-finance entspricht. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -2,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Avic Industry-finance 21,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Avic Industry-finance beträgt 73,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avic Industry-finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,53 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,12 CNH) weicht somit um -11,61 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt ebenfalls 3,12 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Avic Industry-finance-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Avic Industry-finance daher als "Neutral"-Wert eingestuft.