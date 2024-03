Avic Capital Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avic Industry-finance-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI-Wert bei 57,14 liegt. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, da der Wert bei 48 liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avic Industry-finance-Aktie von 3,09 CNH sich um -11,71 Prozent vom GD200 (3,5 CNH) entfernt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,13 CNH auf, was als neutrales Signal interpretiert wird. Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,53 Prozent erzielt, was 23,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Avic Industry-finance-Aktie die Note "Schlecht" zugeordnet.

