Avic Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Avic Industry-finance gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Es gab 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 4 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Avic Industry-finance derzeit auf 3,83 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,29 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,1 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,39 CNH, womit die Aktie mit einem Abstand von -2,95 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote ergibt somit ein "Neutral".

Die Aktivität und die Stimmungsänderung im Netz deuten auf ein langfristig positives Stimmungsbild der vergangenen Monate hin. Die erhöhte Diskussionsintensität und die positive Veränderung der Stimmungsrate führen zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine positive Bewertung für Avic Industry-finance.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,66 Prozent erzielt, was 14,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen" liegt die Aktie sogar 17,02 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.