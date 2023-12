Avic Aviation High- Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Avic Aviation High- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -4,9 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,1 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,05 Prozent erzielte, liegt Avic Aviation High- mit einer Differenz von 4,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 23,46 CNH für den Schlusskurs der Avic Aviation High--Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,5 CNH, was einem Unterschied von -8,35 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen negativen Trend auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Avic Aviation High- beträgt aktuell 42,6 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Avic Aviation High- in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten wurden in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien eine Empfehlung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".