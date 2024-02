Avic Aviation High- Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das Sentiment und der Buzz um die Avic Aviation High-Aktie zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt eine positive Entwicklung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avic Aviation High-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu diesem Ergebnis.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Avic Aviation High mit einer Rendite von -22,8 Prozent deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Sowohl im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") als auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.