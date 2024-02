Avic Aviation High- Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Avic Aviation High- zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 22,93 CNH, während der Kurs der Aktie bei 18,78 CNH um -18,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 19,93 CNH zeigt mit einer Abweichung von -5,77 Prozent eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avic Aviation High- zeigt bei einem Niveau von 19,52 eine Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 55,98 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie eine Rendite von -17,79 Prozent erzielt, was 1,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -20,57 Prozent, und die Avic Aviation High- übertrifft diesen Wert um 2,78 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung gezeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, bleibt die Bewertung aufgrund der negativen Stimmung bei "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich für die Avic Aviation High- eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Branchenvergleich und dem Sentiment und Buzz.