Avic Aircraft Aktie: Das wird nichts mehr!

Die jüngste Stimmung in den sozialen Medien zu Avic Xi'an Aircraft Industry war größtenteils negativ. In den letzten Tagen gab es drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Avic Xi'an Aircraft Industry daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Avic Xi'an Aircraft Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" weist Avic Xi'an Aircraft Industry mit einer Rendite von -17,19 Prozent eine Unterperformance von mehr als 19 Prozent auf. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 1,68 Prozent, wobei Avic Xi'an Aircraft Industry mit -18,86 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Avic Xi'an Aircraft Industry zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avic Xi'an Aircraft Industry weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Avic Xi'an Aircraft Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Avic Xi'an Aircraft Industry weist einen RSI von 81,65 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,42 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".