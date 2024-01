Avic Aircraft Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Avic Xi'an Aircraft Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,19 Prozent, was im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -18,65 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 18,57 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Avic Xi'an Aircraft Industry ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88,68 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Avic Xi'an Aircraft Industry derzeit bei 23,96 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 19,78 CNH liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -17,45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -9,64 Prozent im negativen Bereich, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Avic Xi'an Aircraft Industry bei 0,47 %, was 1,01 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entspricht. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Avic Xi'an Aircraft Industry in Bezug auf die Performance, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Dividendenpolitik.