Avic Aircraft Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Diskussionen rund um Avic Xi'an Aircraft Industry auf den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzung hin. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die thematisierten Themen rund um den Wert sind überwiegend negativ. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, da auch neun Handelssignale in diese Richtung deuten. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 0 Gut- und 9 Schlecht-Signalen, was zu der Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Avic Xi'an Aircraft Industry wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, und daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Gut" zugeordnet, obwohl die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum nur wenig Veränderung erfahren hat.

Die Dividendenrendite von Avic Xi'an Aircraft Industry liegt derzeit bei 0,47 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 % für "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Die geringe Differenz von 1 Prozentpunkt führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Avic Xi'an Aircraft Industry sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterhalb der gleitenden Durchschnittskurse befindet. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 23,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,02 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,09 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,78 CNH, wobei auch hier der letzte Schlusskurs von 20,02 CNH darunter liegt, mit einer Abweichung von -8,08 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Aktie von Avic Xi'an Aircraft Industry mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.