Avic Aircraft Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Avic Xi'an Aircraft Industry ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern sollen. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab mehr schlechte als gute Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Avic Xi'an Aircraft Industry von 21,99 CNH um -3,72 Prozent vom GD200 (22,84 CNH) entfernt ist. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,52 CNH, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +7,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Avic Xi'an Aircraft Industry mit 88,31 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war negativ, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Avic Xi'an Aircraft Industry in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".