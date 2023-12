Avic Aircraft Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Avic Xi'an Aircraft Industry-Aktie wird anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Aktie liegt bei 53,97, was auch auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Avic Xi'an Aircraft Industry-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Avic Xi'an Aircraft Industry festgestellt werden. Dies wird deutlich, wenn man die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien betrachtet, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avic Xi'an Aircraft Industry also für diese Stufe ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,22 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Avic Xi'an Aircraft Industry damit 16,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -1,07 Prozent, und Avic Xi'an Aircraft Industry liegt aktuell 16,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avic Xi'an Aircraft Industry liegt bei einem Wert von 90, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.