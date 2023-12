Avic Aircraft Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anlegerstimmung hinsichtlich Avic Xi'an Aircraft Industry war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Avic Xi'an Aircraft Industry daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung wies. Die Häufung der Verkaufssignale führte ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des "Industrie"-Sektors verzeichnete die Aktie von Avic Xi'an Aircraft Industry eine Rendite von -17,19 Prozent im vergangenen Jahr, was 17,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt 0,09 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 17,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 8,07 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avic Xi'an Aircraft Industry einen Wert von 88 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist Avic Xi'an Aircraft Industry weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.