Aviat Networks Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Vergleich des Aktienkurses von Aviat Networks zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -3,99 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aviat Networks eine Outperformance von +1,29 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,32 Prozent im letzten Jahr, und Aviat Networks lag 2,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Aviat Networks weist einen Wert von 12,37 auf, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Kommunikationsausrüstung" und das Unternehmen daher unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 78,54, was einen Abstand von 84 Prozent zum KGV von Aviat Networks bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Aviat Networks geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Aviat Networks auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 50,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 41,93 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aviat Networks-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aviat Networks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aviat Networks-Analyse.

Aviat Networks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...