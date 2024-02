Aviat Networks Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Aviat Networks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -1,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -0,95 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 575,51 Prozent, wobei Aviat Networks 578,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Aviat Networks in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aviat Networks-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 30,97 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 35,02 USD, was einen Unterschied von +13,08 Prozent darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 31,93 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,68 Prozent). Somit erhält die Aviat Networks-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Aviat Networks beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aviat Networks eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Aviat Networks daher eine "Neutral"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Insgesamt wird Aviat Networks von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.