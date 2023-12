AviADR Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses. Für Avi beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen 46,43 und für 25 Tage (RSI25) 41,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke rund um Avi in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben laut unserer Programme ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Avi wider. Diese waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu einer Bewertung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,48 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,94 EUR liegt (+13,22 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,49 Prozent).

Insgesamt wird die Aktie von Avi somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.