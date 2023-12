AviADR Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen im letzten Monat, so lässt sich feststellen, dass die Anleger weder übermäßig viel noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Avi-Aktie.

Relativer Stärkeindex: Basierend auf dem Relativen Stärke-Index wird die Aktie der Avi als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avi-Aktie ergibt sich ein Wert von 66,67 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 43,48 für den RSI25, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relativen Stärke-Indikators.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde die Avi-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Einschätzung ergibt sich aus der Auswertung zahlreicher Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich größtenteils um neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Auf dieser Grundlage wird daher die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Avi verläuft derzeit bei 3,48 EUR. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs bei 3,96 EUR lag und somit einen Abstand von +13,79 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 3,72 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +6,45 Prozent und damit ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund basierend auf den beiden analysierten Zeiträumen.