AviADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle der Aktie von Avi zeigt sich eine gewöhnliche Diskussionsintensität, wodurch sie eine neutrale Bewertung für diesen Faktor erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Avi daher als neutral bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI für Avi liegt momentan bei 25 Punkten, was auf einen überverkauften Zustand hindeutet und daher ein "Gut"-Rating generiert. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Avi also mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt bewertet.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Avi als positiv bewertet. Der Aktienkurs liegt mit 4,22 EUR deutlich über der GD200 von 3,58 EUR, was einer Differenz von +17,88 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum GD50 von 3,96 EUR liegt Avi mit einem Kurs von 4,22 EUR im Plus (+6,57 Prozent). Somit erhält die Aktie in der Gesamtbetrachtung eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Avi wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert in sozialen Medien diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.