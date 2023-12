Avex Holdings Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Avex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Avex liegt bei 76,8, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Avex derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1470,37 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1340 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,87 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1364,6 JPY, was einer Abweichung von -1,8 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Avex in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Avex aufgrund der Analyse der Anlegerstimmung, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.