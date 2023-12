Avex Holdings Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Bei der Avex-Aktie liegt der RSI bei 77,86, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt der Wert bei 54,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine negative Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die Stimmung und Diskussionen von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Avex-Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Avex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 1471,75 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1355 JPY lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Beiträge zu Avex waren neutral, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt wird die Avex-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Einschätzungen als "neutral" eingestuft.