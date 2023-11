Avex Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Die technische Analyse der Avex-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1484,32 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1392 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -6,22 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der Wert bei 1382,44 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,69 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Avex-Aktie.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Avex liegt bei 20,72, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,9 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Avex aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien wurden analysiert. Dabei konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für die Avex-Aktie eine differenzierte Einschätzung, die auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Stimmung der Anleger basiert.