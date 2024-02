Avex Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Verhalten von Anlegern, da Diskussionen in sozialen Medien die Einschätzungen für Aktien beeinflussen können. Bei Avex wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung rund um Avex auf sozialen Plattformen war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung positiv eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 95,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Avex-Aktie überkauft ist. Der RSI25 liegt ebenfalls über 80 Punkten, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Abweichung des Schlusskurses.

Insgesamt erhält die Avex-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen eine schlechte Bewertung.