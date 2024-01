Avery Dennison Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Avery Dennison wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten beiden Wochen positiv bewertet. Unsere Redaktion analysierte die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und kam zu diesem Schluss. In den letzten Tagen wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut" Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Allerdings wurden auch 9 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avery Dennison eine Dividendenrendite von 1,65 % aus, was 8326,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Avery Dennison mit 3,73 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Die Branche "Behälter & Verpackung" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 55,1 Prozent, wobei Avery Dennison mit 51,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Avery Dennison stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Dies sind die jüngsten Entwicklungen und Einschätzungen zu Avery Dennison basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividende, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und dem Sentiment und Buzz im Internet.