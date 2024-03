Avery Dennison Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Analysten bewerten die Aktie von Avery Dennison auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 200 USD, was einer Erwartung von -7,74 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 216,79 USD liegt. Somit wird die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 49,45 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält die Einstufung "Gut". Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Bewertung als "Gut" vergeben.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Avery Dennison in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Anhand der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD200 verläuft bei 186,95 USD, während der Aktienkurs bei 216,79 USD liegt, was einer Abweichung von +15,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Abweichung bei +5,82 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse das Rating "Gut".