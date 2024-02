Avery Dennison Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Unternehmen Avery Dennison wird in verschiedenen Aspekten analysiert, um eine fundierte Einschätzung der Aktie zu erhalten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie mit einem Wert von 15,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Behälter & Verpackung" liegt. Dies entspricht einem Abstand von 82 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 90 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avery Dennison-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 182,52 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 204,77 USD weicht somit um +12,19 Prozent ab, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 198,17 USD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Avery Dennison mit 12,17 Prozent mehr als 19 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,27 Prozent kommt, zeigt sich eine deutlich positive Entwicklung von 19,44 Prozent. Diese gute Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Aktie von Avery Dennison insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet wurde. Dies führt zu einer langfristig positiven Einstufung. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 200 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,33 Prozent bedeutet und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Avery Dennison.