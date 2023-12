Avery Dennison Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Avery Dennison wird derzeit positiv von Analysten bewertet und zeigt auch aus charttechnischer Sicht eine gute Performance. Der aktuelle Kurs von 198,95 USD liegt 7,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als kurzfristig positiv eingestuft wird. Auch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt +11,8 Prozent, was langfristig ebenfalls als positiv bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 204,4 USD, was einen Anstieg um 2,74 Prozent vom aktuellen Kurs bedeuten würde.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ist mit 1 negativ und weist eine Differenz von -8272,13 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Behälter & Verpackung" auf, was von Analysten als schlecht bewertet wird.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,91, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht. Insgesamt erhält die Aktie von Avery Dennison daher eine positive Gesamtbewertung.