Avery Dennison Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Avery Dennison hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite jedoch 63,82 Prozent unter dem Durchschnitt von 74,46 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt ebenfalls 74,46 Prozent, was bedeutet, dass Avery Dennison aktuell 63,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,1 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +3,38 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 84,62 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 44,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Avery Dennison.