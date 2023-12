Avery Dennison Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Dividendenrendite von Avery Dennison liegt bei 1,75 Prozent und damit 8272,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Behälter & Verpackung" Branche. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" Investment, da sie im Vergleich unrentabel erscheint.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider, wobei in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aus diesen Signalen ergibt sich für die Redaktion eine "Neutral" Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten insgesamt 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Avery Dennison abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 204,4 USD, was einer Entwicklung um 2,74 Prozent entspricht. Daher erfolgt eine Gesamteinstufung als "Gut".

Die langfristige Stimmung und das Interesse der Investoren im Internet spiegeln ein negatives Bild wider, da die Aktivität und die Stimmungsänderung als unterdurchschnittlich bewertet werden. Somit wird die Aktie von Avery Dennison auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.