Avery Dennison Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Derzeitige Analyse von Avery Dennison

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avery Dennison liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,91 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Avery Dennison liegt bei 40,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 27,79 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Analysten haben die Aktie von Avery Dennison in den letzten zwölf Monaten mit 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 204,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,75 Prozent bedeutet. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Avery Dennison ist somit "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger zeigten sich vor allem an zehn Tagen positiv gestimmt, während an vier Tagen negative Stimmung herrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.