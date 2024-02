Avery Dennison Aktie: Alles nach Plan!

Die Bewertung einer Aktie umfasst eine Vielzahl von Faktoren, darunter auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Avery Dennison hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avery Dennison bei 15,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine gute Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit ebenfalls eine gute Bewertung erhält, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass die Aktie insgesamt eine gute Einschätzung verdient.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Avery Dennison jedoch schlechter ab als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Avery Dennison anhand verschiedener Kriterien eine gute Bewertung erhält, was sie zu einer vielversprechenden Option für potenzielle Investoren macht.