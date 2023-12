Avenue Therapeutics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Avenue Therapeutics-Aktie deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,151 USD liegt, was einer Abweichung von -82,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,32 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-52,81 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 63,01 für einen Zeitraum von 7 Tagen eine neutrale Einstufung an. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage erhöht sich der Wert auf 66, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine negative Tendenz. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Avenue Therapeutics-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.