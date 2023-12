Avenue Therapeutics Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Avenue Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -82,24 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,85 USD aufgewiesen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,151 USD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,32 USD, was zu einer Abweichung von -52,81 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avenue Therapeutics mit 0 Prozent 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Avenue Therapeutics-Aktie beträgt 63,01 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich der Avenue Therapeutics-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, während die Diskussionsstärke auf eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien hindeutet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.