Aventura ABries B Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Anleger-Stimmung bei Aventura in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aventura konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aventura-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,93 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,852 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -55,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,99 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aventura-Aktie hat einen Wert von 57 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,68) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aventura.