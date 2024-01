Aventura ABries B Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aventura-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 57, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 52,68 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aventura.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,93 SEK) eine Abweichung von -55,85 Prozent zum aktuellen Kurs (0,852 SEK) aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,99 SEK) liegt mit einer Abweichung von -13,94 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen keine wesentlichen Veränderungen erkennen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Die Anleger-Stimmung bei Aventura in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher errechnet sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Neutral" zum Punkt Anleger-Stimmung.