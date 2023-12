Avensia publ AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Avensia-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,34 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für die Avensia-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Avensia diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ermöglicht die präzise und frühzeitige Erkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation. Obwohl sich die Stimmung für Avensia in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie dennoch eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Avensia gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Avensia-Aktie derzeit 1,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, bei -2,05 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.