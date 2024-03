Avensia publ AB Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Nach einer Analyse von Avensia haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Avensia aktuell bei 8,63 SEK veranschlagt. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs mit 6,6 SEK einen Abstand von -23,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 8,37 SEK, was einer Differenz von -21,15 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Avensia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurde weder positiv noch negativ überwiegend diskutiert, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gute" Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avensia liegt bei 65,85, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 78, was als überkauft gilt und daher ein "Schlecht" signalisiert. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".