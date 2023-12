Avensia publ AB Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avensia-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 26 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 41,87, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Avensia.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Avensia eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Avensia.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Avensia durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt für die Avensia-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Avensia basierend auf den verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.