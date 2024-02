Avensia publ AB Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Avensia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 85,51 Punkten, was bedeutet, dass Avensia derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,8, dass Avensia überkauft ist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen bezüglich des Unternehmens Avensia. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut".

Auch die langfristige Stimmungslage und der Buzz rund um die Aktien von Avensia wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales Bild, und die Rate der Stimmungsänderung für Avensia zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie abgegeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Avensia von 7,5 SEK sich um -14,19 Prozent vom GD200 (8,74 SEK) entfernt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,13 SEK, was einem Abstand von -17,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Avensia eine "Schlecht"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, als auch in der technischen Analyse.

Sollten Avensia publ AB Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Avensia publ AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Avensia publ AB-Analyse.

Avensia publ AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...