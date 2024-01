Avenira Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Avenira-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten. Mit 0 Prozent liegt die Dividendenrendite 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Avenira-Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Avenira. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avenira-Aktie liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 45 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Avenira-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei Avenira eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nahm ab. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird Avenira in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend erhält Avenira in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Einstufung.